The siberian trombinoscope – Pilot Fishes Châtelaudren-Plouagat, 4 février 2022, Châtelaudren-Plouagat.

The siberian trombinoscope – Pilot Fishes Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

2022-02-04 – 2022-02-04 Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat

Quatre personnages se retrouvent enfermés sans durée, limite et perspective. Ils y répondent en dansant, chantant et en explosant les frontières et les stéréotypes. Une comédie musicale du XXIe siècle en huis clos.

Quatre danseur·euse·s chanteur·euse·s incarnent chacun un personnage aux traits de caractère stéréotypés. Il·elle·s se retrouvent propulsé·e·s dans un périmètre lumineux de quelques mètres carrés. Confiné·e·s. The Siberian Trombinoscope sonde les règles qui régissent nos vies et nous invite à ouvrir des voies vers des alternatives irréelles et fantasmées. Qu’avons-nous à inventer pour nous échapper ?

Une fiction chorégraphiée en musique qui traite des notions de norme et compose des fictions joyeuses et légères, comme acte de résistance à l’enfermement.

Vendredi 4 février à 20h30

A partir de 12 ans – Durée : 1h10

Tarifs : 12€ / 6€

Réservation indispensable au 02 96 79 26 40 ou par mail à l’adresse lpem@leffarmor.fr

Port du masque obligatoire – Pass vaccinal requis

Conception : Alina Bilokon / Léa Rault

Creation & interpretation : Alina Bilokon, Laura Perrudin, Léa Rault et Jérémy Rouault

Artistic collaboration : Arnaud Stephan

Sound & subtitles : Clément Lemmenicier

Light design : Thibaut Galmiche

Costumes : Anna Le Reun / under the bridge

Graphic design : Kristoff Bertram

Production, administration & diffusion : Le 26 / Dominique Mahé et Noémie Frin

+33 2 96 79 26 40

