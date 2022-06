The Shoeshiners Band, 14 juillet 2022, .

The Shoeshiners Band

2022-07-14 – 2022-07-14

The Shoeshiners Band fait revivre le répertoire et l’ambiance des anciens clubs de jazz d’Harlem et sa chanteuse Alice Martinez incarne ce rôle et colle remarquablement au répertoire. L’orchestre incarne une jeune génération du jazz acharnée à faire exister les liens viscéraux du Jazz avec la danse…Cette danse, c’est le lindy hop et la musique c’est le swing, celui qui vous met irrésistiblement le sourire aux lèvres et la joie au coeur ! Dynamique et enjoué, cet orchestre ne peut vous donner qu’une envie: vous levez de vos sièges !



Une soirée Jazz des cinq continents en partenariat avec les Rendez-vous du Lac.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 14 juillet au Parc de Maison Blanche pour le concert de The Shoeshiners Band.

