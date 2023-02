The Shift Project : Laurent Delcayrou et Corentin Riet à la LDP Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

The Shift Project : Laurent Delcayrou et Corentin Riet à la LDP Librairie de Paris, 14 février 2023, Paris. Le mardi 14 février 2023

de 18h00 à 20h00

. gratuit

Nous accueillons Laurent Delcayrou et Corentin Riet à la LDP pour la sortie du nouveau rapport de The Shift Project aux éditions Yves Michel. Au programme : présentation, échanges et dédicace. The Shift Project clarifie les principaux défis face à l’urgence climatique. Quelles sont les actions concrètes adaptées ? Laurent Delcayrou et Corentin Riet nous proposerons des solutions pour inverser la tendance des effets du dérèglement climatique pour intégrer les enjeux écologiques dans notre vie quotidienne. The Shift Project est une association, un laboratoire d’idées qui s’est donné pour objectif l’atténuation du changement climatique. Leur mission consiste à éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique. Découvrir le livre ICI Librairie de Paris 7 Place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-132309/the-shift-project-laurent-delcayrou-et-corentin-riet-a-la-ldp/ https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-132309/the-shift-project-laurent-delcayrou-et-corentin-riet-a-la-ldp/

Photographie © DR LE 14 FÉVRIER 2023 À 18H00 LDP

