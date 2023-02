Du’o des Échelles et Uriel Vernis en concert The Shiels bar, Vieure (03)

Entrée gratuite

avec Du’o des Echelles et Uriel Vernis The Shiels bar, Vieure (03) Le Bourg The Shiels bar, 03430 Vieure, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40979 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Du’o des Échelles oui, mais en trio pour cette deuxième date ! Retrouvez-nous donc chez The Shiels bar à partir de 14H le 12 février 2023 pour écouter de la musique trad Centre France tout en vous désaltérant et en profitant des petits plats du bar ! Entrée gratuite et sans réservation. source : événement Du’o des Échelles et Uriel Vernis en concert publié sur AgendaTrad

