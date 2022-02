THE SHELTERS – Concert LE STOCK, 25 février 2022, Mennecy.

THE SHELTERS – Concert

LE STOCK, le vendredi 25 février à 20:30

▬▬▬ THE SHELTERS ▬▬▬ ——————– ### **( Tribute To The Rolling Stones )** Tribute To The Rolling Stones and the Roots of the Stones ! Un Hommage aux Stones et aux artistes les ayant influencés (Chuck Berry, Muddy Waters, …) **Pour suivre toute leur actu :** ? : [https://www.facebook.com/theshelterstribute/about/](https://www.facebook.com/theshelterstribute/about/)… ? : [https://soundcloud.com/shelters-tribute-stones](https://soundcloud.com/shelters-tribute-stones) ### ▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬ – Entrée gratuite – Ouverture à 16h – Happy Hour de 16h à 19h – Début du concerts vers 20h30 ( /!\ Balances l’après-midi) ? Sélection de bières artisanales & locales en pression ou bouteilles – Vins – Nombreux softs ? ? Planchettes de saucisson, de terrine et tartinables (poisson, légume)? ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ See you !

entrée libre et gratuite

TRIBUTE TO THE ROLLING STONES !!!!

LE STOCK 7 rue Charles Péguy Mennecy Mennecy Le Village Levitt Essonne



2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T23:59:00