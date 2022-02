The Shallows – Hungart Thorsen TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

The Shallows – Hungart Thorsen TNT – Terrain Neutre Théâtre, 5 mars 2022, Nantes. 2022-03-05 Concerts du 3 au 5 mars 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:10

Concerts du 3 au 5 mars 2022 à 21h "The Shallows" se présente comme une oeuvre à lire, à écouter et à voir. Un album accompagné d'une nouvelle, les deux se répondant et se complétant. Le trio nous propose une folk aux embruns de blues qui vient nous conter les histoires fantasmagoriques d'habitants vivant en autarcie dans un village poisseux de bord de mer. Des fables de marais et de falaises, chantées et contées par des voix rocailleuses où le son rugueux de la guitare, les enveloppantes touches de contrebasse et les frénétiques notes d'accordéon, de scie musicale, nous plongent tête la première dans l'univers loufoque et marin. Hungart Thorsen : voix, guitare et homemade foot-drumsAnton : contrebasse, machines et choeursClove : contes, chœurs, scie musicale et accordéon Durée : 1h10 TNT – Terrain Neutre Théâtre

