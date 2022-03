THE SHAKERS Espass Rognac Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

The Shakers t’a concocté un mélange explosif : un cocktail bien corsé à base de Rockab, Country, Blues et Rock’n’Roll, pour faire vibrer tes tympans, et te secouer de la tête aux pieds. Leur recette : une bonne dose de reprises millésimées des années 50 et 60, et des compos originales inspirées des meilleurs crus. Ces quatre gars bien frappés n’ont pas de limites … ni en degrés, ni en volume. Leur seul but : faire grimper ta température à grands shot de riffs pimentés, de rythmes bien tassés, et de mélodies enivrantes. Après ça, va falloir remplir ta baignoire de glace pilée. The Shakers : à consommer sans modération.

10€

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T23:00:00

