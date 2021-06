The SEY Sisters / The Jouby’s Les Archives de Bordeaux Métropole, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bordeaux.

Allez Les Filles présente « Sans Relache, édition n°12, Saison semi-improvisée » avec MNOP festival Vendredi 23 juillet / Les Archives Bordeaux Métropole / 19h Gratuit Jauge limitée, soyez à l’heure ! The SEY Sisters / The Jouby’s 2. The SEY Sisters (Esp. / Afrique) – Gospel /R’n’B Derrière ce nom se cache un trio vocal familial spectaculaire. Les Seys Sisters sont originaires d’Afrique , elles nous invitent à un voyage passionnant et plein d’émotion entre le gospel, la musique africaine et le RnB. Les SEY SISTERS parlent avec ferveur de l’émergence des peuples, des droits civiques, du futur et de la Famille avec un grand “F”. « Elles font revivre les origines Africaines du Gospel en utilisant la modernité du RnB et en revisitant l’exercice difficile de l’Acapella » [https://www.raymuse.fr/theseysisters](https://www.raymuse.fr/theseysisters) [https://www.facebook.com/TheSeySisters/](https://www.facebook.com/TheSeySisters/) 1. The Jouby’s (Bdx) – Soulsteady Fans des musiques des années 60 et 70, et en particulier du mouvement Soul qui se répend des Etats-Unis jusqu’aux Caraibes, ces trois chanteurs savent tout faire : mélodies Grooves Reggae, harmonies Soul, Acappella, Beat Box… Il suffit qu’ils chantent tous les trois ensemble pour que tout devienne cohérent, évident. Cette signature vocale leur a promis un beau parcours : En Février 2010 sort un premier album, « London Busking » (Soulbeats/Discograph), et s’ensuit une tournée avec « the Original Wailers ». Les six années qui ont suivi, The Jouby’s aura réalisé un second EP, foulé les scènes du Garorock, du Reggae Sun Ska, du Bikini ou encore de la Cigale et l’Olympia à Paris… et effectué de multiples tournées à l’étranger (Canada, West Indies…), devant un public toujours conquis. Puis des projets musicaux annexes finissent par prendre le dessus et le Jouby’s fait une pause en 2016. 2021 sonne leur retour, après l’enregistrement de 8 sessions inédites au QG d’Allez Les Filles au printemps, ils remettent le couvert pour l’été et pour notre plus grand plaisir. ! [https://www.facebook.com/thejoubys](https://www.facebook.com/thejoubys) ET TOUJOURS Pour adhérer à l’association Allez Les Filles et/ou soutenir le festival Relache à vous proposez de nouvelles aventures auditives et visuelles… : Adhésions : [https://bit.ly/2sUGjie](https://bit.ly/2sUGjie) Dons : [https://bit.ly/2Lod3Yi](https://bit.ly/2Lod3Yi) Ainsi que la boutique Allez Les Filles, si on vous manque beaucoup trop…sur le site de FEUZZZ ! [https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles) Buvettes et restauration sur place Protocole sanitaire jauge moins de 1000 personnes en place.

