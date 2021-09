Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille The Seven Levels Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

The Seven Levels (Rock) Marsseille – FR Un voyage détonnant entre San Francisco, Melbourne et Londres… Seven Levels c’est un empilement d’influences parfaitement digérées qui frappent l’averti et le néophyte. Orgue ravageur, batterie dynamique, guitare infusée au fuzz et basse martelée, le quatuor propose une fraîcheur musicale puisant ses racines dans les meilleurs chapitres du rock. Décollage imminent! [https://www.facebook.com/7SevenLevels](https://www.facebook.com/7SevenLevels) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com) ♫ROCK♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

