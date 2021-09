Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris THE SELENITES BAND L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 20h à 1h

gratuit

The Selenites Band joue une musique originale ancrée entre les traditions musicales éthiopiennes, les grooves psychés d'Afrojazz et le Kraütrock Collectif musical français réuni autour de l'artiste et musicien Obi Riddim, il joue une musique originale ancrée entre les traditions musicales éthiopiennes, les grooves psychés d'Afrojazz et le Kraütrock. Sur scène, le quintet groove et produit une énergie mystique et contagieuse, en partage avec le public. Une atmosphère de transe et de danse qui ressuscite les mythiques clubs du "Swinging Addis". Contagion garantie! Wear Your Mask!

