The Seashell and the Clergyman – Ciné-concert – Rock indé – post-rock :The Seashell and the Clergyman est un ciné-concert qui réunit le musicien Guillaume Goubier (Glass, We've Been There Before) et le scénariste mélomane Jean-Loïc Tournié (Mad Martignan, Bones of Mimao) autour du film "The Seashell and the Clergyman", réalisé par Germaine Dulac en 1928. Un moyen-métrage en noir et blanc de 40 minutes dans sa version restaurée, qui raconte les fantasmagories d'un homme d'Église hanté par des visions blasphématoires… La richesse du film se prête ici à merveille à une "colorisation" musicale inédite, entre guitares saturées, ambiance oppressante et silences impétueux. €lisabeth Da Pontcé – Live – Electro pop indé :Après avoir officié dans des groupes tels que Des Lions pour des Lions ou encore La tribu des Femmes, Elisabeth Da Pontcé revient cette fois en solo. La musicienne propose un univers poétique, qui emprunte à la pop et le rock indé, avec des touches électroniques. Animée par son amour des musiques dansantes et réjouissantes, elle propose un live joyeux et décalé, accompagné de son trombone et de sa voix éthérée. Une carte blanche de Trempo au Mouton à 5 pattes.Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s'adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l'ensemble des associations de l'Île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde…

