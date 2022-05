The Schizophonics + Chester Remington La CLEF, 9 juin 2022, Saint-Germain-en-Laye.

The Schizophonics + Chester Remington

La CLEF, le jeudi 9 juin à 20:30

Dotés d’une puissante aisance scénique, les Américains de **Schizophonics** offrent des concerts inoubliables tant par l’énergie qu’ils dépensent que par la qualité musicale proposée. Fondé en 2009 à San Diego par le chanteur / guitariste Pat Beers et la batteuse Lety Beers, le projet se construit autour d’un rock’n’roll pur et transpirant, inspiré par Jimi Hendricks, Little Richard ou encore The Sonics. Après un 1er LP remarqué sorti en 2017 sur le label Sympathy for the Record Industry, leur second album a fait l’unanimité et les a emmenés dans de longues tournées à travers le monde. L’excellence et la qualité de leurs prestations live ne sont pas passées inaperçues, le magazine Shindig a décrit leur show “comme regarder un hybride fou de Wayne Kramer, James Brown et le diable de Tasmanie”… et on ne vous cache pas qu’on a hâte ! [www.facebook.com/TheSchizophonics](http://www.facebook.com/TheSchizophonics) [[https://youtu.be/pKaMUMljr40](https://youtu.be/pKaMUMljr40)](https://youtu.be/pKaMUMljr40) Fusée sonore venue de Reims, **Chester Remington** joue un rock kaléidoscopique qui n’appartient qu’à lui. Aussi bien influencé par la British Pop des 60’s, le Grunge US 90’s ainsi que par le Garage ensorcelé Australien, le groupe a sorti en 2021 une poignée de titres remarqués. Porté par des concerts qui marquent les esprits, le ciré jaune s’apprête à déferler sur 2022. Préparez-vous car vous n’avez pas fini d’en entendre parler. [www.facebook.com/ChesterRMNGTN](http://www.facebook.com/ChesterRMNGTN) [[https://youtu.be/JiaL5qARNQI](https://youtu.be/JiaL5qARNQI)](https://youtu.be/JiaL5qARNQI)

16€ plein / 13€ réduit / Gratuit adhérents CLEF

Le rock’n’roll dans toute sa splendeur : riffs saturés, exaltation scénique, sueur… Tout y est !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



