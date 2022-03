THE SASSY SWINGERS Villiers-Charlemagne, 22 mai 2022, Villiers-Charlemagne.

THE SASSY SWINGERS Rue du Lac Plan d'eau du Lac Villiers-Charlemagne

2022-05-22 15:00:00

Villiers-Charlemagne Mayenne Villiers-Charlemagne

The Sassy Swingers

France

« SO SASSY »

Ce troisième opus du groupe est plus personnel, tantôt intime, tantôt extravagant, mais toujours honnête et surtout « Feel Good ».

Ce sextet enthousiaste et impertinent s’approprie les sonorités des Brass band Dixieland de la Nouvelle Orléans. En passant par le jazz, blues, créole, anglais et français avec pour inspirations principales Louis ARMSTRONG, l’ambassadeur du dixieland, Bessie SMITH, l’impératrice du blues ainsi que des nombreux groupes actuels « New Orleans » défendant ce style musical, le groupe n’oublie pas d’allier à ces influences leur « french touch Sassyesque ».

Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up « Sassy » à la voix sexy et des instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro… Irrésistible et contagieux !

Sandrine ARNAUD : Chant lead,

Mathieu LAGRAULA : Banjo, trompette,

Simon RIOCHET : Washboard, batterie,

Erwan THOBIE : Sousaphone,

François TAVARD : Trombone,

Nicolas MAILLET : Clarinette

Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez découvrez The Sassy Swingers à Villiers-Charlemagne le dimanche 22 mai.

