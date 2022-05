THE SASSY SWINGERS L’illiade, 10 mai 2022, Illkirch-Graffenstaden.

THE SASSY SWINGERS

L’illiade, le mardi 10 mai à 20:30

The Sassy Swingers est fidèle aux origines du jazz et remet au goût du jour la belle époque oscillant entre standards de jazz New Orleans et compositions. Voix, banjo, washboard (batterie), sousaphone, trombone et clarinette dépoussièrent le jazz enjoué et métissé de la Nouvelle-Orléans des années 30 à nos jours. Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up “Sassy” et des instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro… _Véritable spectacle pour toute la famille. Irrésistible et contagieux !_

Tarifs (en €) Plein : 25 Réduit : 22 Abonné : 17 Jeune : 6

Délibérément acoustique mais résolument “swing”

L’illiade 11 allée François Mitterrand Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin



