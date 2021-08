Changé Centre socioculturel François Rabelais Changé, Sarthe The Sassy Swingers Centre socioculturel François Rabelais Changé Catégories d’évènement: Changé

Sarthe

The Sassy Swingers Centre socioculturel François Rabelais, 24 septembre 2021, Changé. The Sassy Swingers

Centre socioculturel François Rabelais, le vendredi 24 septembre à 20:30

Après 6 années de tournées aux quatre coins de l’Europe, ils reviennent avec un nouvel album sorti en avril dernier et un nouveau spectacle toujours empli des influences de jazz, blues, en créole, anglais et français et surtout cette « french touch Sassyesque» pétillante et généreuse. Un sextet irrésistible et contagieux qui dynamite le swing et le jazz pour nous embarquer dans l’univers enjoué des années 1930. Ils vont vous faire bouger avec un simple banjo, une washboard, un hélicon et une voix de Pin-Up sexy et pétillante !

Tarif plein : 10 € / Adhérents : 8 € / Réduit : 6 € / – 12 ans : gratuit

Lors de leur passage au festival Changé d’Air en 2016, ils avaient enflammé la salle avec leur univers qui s’approprie les sonorités des Brass band Dixieland de la Nouvelle-Orléans ! Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Changé, Sarthe Autres Lieu Centre socioculturel François Rabelais Adresse 1, place Victor Hugo 72560 Changé Ville Changé lieuville Centre socioculturel François Rabelais Changé