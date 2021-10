Paris Les Disquaires île de France, Paris The Saint Epopee x Laura Lovero Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

The Saint Epopee x Laura Lovero Les Disquaires, 11 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

Ambiance rock hip-hop explosive avec The Saint Epopee et Laura Lovero! Un co-plateau explosif vous attend aux disquaires ! D’un côté, l’énergie communicative de The Saint Epopee, tout nouveau projet issu d’une collaboration entre l’auteur/compositeur Amarouka et le groupe Electro-Rock parisien Yerek. Ce conte musical électronique retrace l’aventure d’un chaman dans un univers onirique, teinté de sonorités pop fusionnées avec la synthwave, le rock et le hip-hop. Et de l’autre, la voix puissante, intime et soyeuse de Laura Lovero, artiste parisienne aux multiples talents qui allie sa sensibilité profonde à ses compositions pop synthétique rétro-futuriste. Embarquez pour cette épopée fantastique où rêve et réalité se confondent. Concerts -> Rock Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)

