Dans sa relecture de la pièce mythique des Ballets russes de 1913, la chorégraphe emblématique Dada Masilo, fait fusionner les danses de rituels et contemporaines. Les danses du peuple Tswana ont des rythmes uniques et expressifs basés sur le mouvement de petits animaux. Ces danses sont utilisées par les Tswana pour raconter des histoires lors de cérémonies de guérison. Dada Masilo, est connue pour ses interprétations innovantes de ballets classiques. Hommes sur pointes dans _Swan Lake_ ou percussions africaines pour _Giselle_, elle bouscule audacieusement les codes pour aborder les grands sujets contemporains qui la préoccupent, sans pour autant faire la moindre concession à la virtuosité. Inspiré par Le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky / Chorégraphie : Dada Masilo / Danseurs : Dada Masilo, Sinazo Bokolo, Julia Burnham, Refiloe Mogoje, Thandiwe Mqokeli, Lwando Dutyulwa, Thuso Lobeko, Llewellyn Mnguni, Steven Mokone, Kyle Rossouw, Lebo Seodigeng, Thamsanqa Tshabalala, Tshepo Zasekhaya / Musiciens : Leroy Mapholo – t.b.c., Ann Masina, Paul Hanmer, Tlale Makhene / Musique : Ann Masina, Leroy Mapholo, Paul Hanmer, Tlale Makhene [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=131&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHU87rYhUzr4Lxn3hsktGP8QlhiDHVpQJNSzZ0/oymmus=&yymm=20220329) **Durée : 1h15** **Tarif B : 8€ / 15€ / 20€** **Tout Public dès 12 ans** En partenariat avec le théâtre de l’Union [https://www.youtube.com/watch?v=tncjJSU9t8k&t=6s](https://www.youtube.com/watch?v=tncjJSU9t8k&t=6s) En s’inspirant du Sacre du printemps de Igor Stravinsky, Dada Masilo et ses danseurs entreprennent une étude des rituels et des danses du peuple Tswana. Théâtre de l’Union (CDN du Limousin) 20 Rue des Coopérateurs, 87000 Limoges Limoges Montjovis Haute-Vienne

