2022-07-02 11:00:00 – 2022-07-02 01:00:00

THE RUSTY WHEEL'S FESTIVAL – RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS

2 juillet 2022, Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)
11:00:00 – 01:00:00

Première édition de the Rusty Wheel's Festival organisé le 2 juillet au Bourg d'Iré avec rassemblements de véhicules anciens et autres animations tout au long de la journée : artistes de Centrale 7 présents, produits locaux, restauration et buvette. Le tout en musique avec différents groupes : Les Vilains Clowns, LCDM, les Jeanfreds etc….

Contact: rustywheelfather@hotmail.com

