The RunSep Caen, 18 septembre 2021, Caen.

The RunSep 2021-09-18 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-19 10:30:00 10:30:00 La Colline aux oiseaux Avenue Amiral Mountbatten

Caen Calvados Caen

Organisé par le Réseau Normand Sclérose en Plaques et Défi Sports Solidaires – ARSEP, le défi « The Runsep » est une course de 24h non-stop en relais pour sensibiliser le grand public à la Sclérose En Plaques (SEP).

Elle a pour objectif de :Sensibiliser le grand public à la SEPUtiliser le sport et l’activité physique comme vecteurs de communication positive sur la maladiePromouvoir l’importance de l’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de SEPPorter un regard différent sur le handicapRécolter des fonds pour la recherche sur la Sclérose en Plaques (SEP)

Deux formats pour participer à ce 24 heures 100% défi :The RUNSEP free : venez courir, marcher, seul(e) ou en famille et entre amis sur la distance de votre choix.The RUNSEP team : venez courir 24 heures en relais solidaire et en équipe de minimum 10 coureurs. Chaque équipe est composée d’au minimum 10 coureurs. Deux coureurs minimums de la même équipe doivent courir ensemble sur le circuit

La fin de la course et le comptage des kilomètres sont prévus le lendemain à 10h30 sur le village animations, suivi de la remise de chèque à la fondation ARSEP pour la recherche sur la Sclérose en Plaques (SEP).

Un Village animations sera présent et ouvert à tous avec des activités permanentes.

Inscription jusqu’au 17 septembre

https://www.klikego.com/inscription/the-runsep-2021/course-a-pied-running/1623380451960-1

dernière mise à jour : 2021-08-20 par