The Royston Club en concert au Supersonic

SUPERSONIC Paris, 1 décembre 2023

de 19h00 à 23h00

gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… The Kooks, Two Door Cinema Club & The Libertines. THE ROYSTON CLUB (22h30) Voici quatre Gallois, qui ados se faisaient les dents en reprenant les Strokes ou Arctic Monkeys, avant d’emprunter leur nom de scène à un club de gentlemen voisin. The Royston Club, c’est de l’indie rock réjouissant, des wonderkids attachants qui ont le sens de la mélodie. En témoigne leur succès (plusieurs grosses tournées britanniques, performances à Glastonbury, TRNSMT, Reading/Leeds). Le quatuor viendra défendre son premier album, Shaking Hips and Crashing Cars, qui avait atteint la 16e place des charts UK en Juin 2023. FFO / Si vous aimez : The Libertines, Miles Kane, Circa Waves, Two Door Cinema Club SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

