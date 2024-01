The Rothko Chapel de Morton Feldman, 1971 Fondation Louis Vuitton Paris, vendredi 8 mars 2024.

The Rothko Chapel de Morton Feldman, 1971 Dans le cadre de l’exposition « Mark Rothko », la Fondation Vuitton accueille, le 8 mars 2024, Les Cris de Paris et l’Ensemble Intercontemporain, sous la direction de Geoffroy Jourdain. Vendredi 8 mars, 20h30 Fondation Louis Vuitton Réservation sur le site de la Fondation Louis Vuitton. Plein tarif 40€ / Tarif membre 25€

« Je suis devenu peintre parce que je voulais élever la peinture au niveau d’intensité de la musique et de la poésie » Mark Rothko.

« Tragédie, extase, malheur », voici trois mots revendiqués par Mark Rothko, et qui résonnent en profondeur avec le monde de Mozart. Alpha et oméga de la musique pour le peintre, Mozart est la figure centrale de ses références sonores. Au-delà des résonances biographiques de leurs parcours (enfance prodige, poids de la figure du père, tournées européennes de jeunesse), ce sont les concepts fondateurs de leurs langages qui se répondent simplicité, puissance, expressivité. Certaines figures musicales construisent dans leur œuvre un dialogue avec le monde pictural de Rothko, comme Morton Feldman et sa mythique Rothko Chapel, mais aussi Rebecca Saunders, et Kaija Saariaho. D’autres, comme Helmut Lachenman ont une proximité évidente avec cet univers pictural, sans la revendiquer. La création complètera cette soirée, avec l’oeuvre commandée par l’Ensemble à Augustin Braud.

Fondation Louis Vuitton 8, avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris

