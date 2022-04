The Roots

2022-05-06 18:30:00 – 2022-05-06 The Roots, créée en 2013, est l’une des pièces emblématiques de Kader Attou. Présentée dans un format réduit, en plein air et gratuite, elle est l’occasion de découvrir le travail du chorégraphe qui vient tout juste de s’installer à la Friche avec sa compagnie Accrorap.



Soucieux de partager son art, le chorégraphe a transmis aux neuf danseurs de la compagnie Poisson Pilote 1#, sous la direction d’Anne-Marie Porras, des extraits de la pièce The Roots qui redessine l’histoire fabuleuse de la danse Hip-Hop dans sa virtuosité et sa poétique des corps



Une proposition de Accrorap – Cie Kader Attou.

