Championnat académique open de bloc The Roof, 9 février 2023, Rennes. Championnat académique open de bloc Jeudi 9 février, 14h00 The Roof

Licence FFSU ou licence à la journée (2 euros)

Championnat académique open de bloc The Roof 2 rue de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{“link”: “http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php”}, {“link”: “mailto:bretagne@sport-u.com”}, {“link”: “mailto:thomas.krasniak@univ-rennes1.fr”}] Inscriptions : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php

Pour plus d’information contacter :

bretagne@sport-u.com

02 99 14 20 31

ou thomas.krasniak@univ-rennes1.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T14:00:00+01:00

2023-02-09T18:00:00+01:00

