The Rolling Stones « UNZIPPED » Stade Vélodrome, 10 juin 2021-10 juin 2021, Marseille.

The Rolling Stones « UNZIPPED »

du jeudi 10 juin au dimanche 5 septembre à Stade Vélodrome

L’Orange Vélodrome est fier d’accueillir en exclusivité et pour la première fois en France l’exposition The Rolling Stones | UNZIPPED (livrée par DHL), du 10 juin au 5 septembre. Totalement innovant et immersif, l’événement offre aux visiteurs un regard unique sur les coulisses des fabuleux « Rolling Stones ». The Rolling Stones | UNZIPPED est une exposition unique et interactive qui permet de découvrir les Rolling Stones et leur légende grâce aux centaines artefacts et souvenirs originaux, offrant ainsi l’aperçu le plus complet et le plus immersif du voyage de près de soixante ans du groupe. Inaugurée à Londres, l’exposition s’est posée aux États-Unis, en Australie, en Asie et elle revient sous une forme remaniée en Europe en 2021.

de 15 à 38€

♫EXPOSITION♫

Stade Vélodrome 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T10:00:00 2021-06-10T19:00:00;2021-06-11T10:00:00 2021-06-11T19:00:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T19:00:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T19:00:00;2021-06-14T10:00:00 2021-06-14T19:30:00;2021-06-15T10:00:00 2021-06-15T19:30:00;2021-06-16T10:00:00 2021-06-16T19:30:00;2021-06-17T10:00:00 2021-06-17T19:30:00;2021-06-18T10:00:00 2021-06-18T19:30:00;2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T19:30:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T19:30:00;2021-06-21T10:00:00 2021-06-21T19:30:00;2021-06-22T10:00:00 2021-06-22T19:30:00;2021-06-23T10:00:00 2021-06-23T19:30:00;2021-06-24T10:00:00 2021-06-24T19:30:00;2021-06-25T10:00:00 2021-06-25T19:30:00;2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T19:30:00;2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T19:30:00;2021-06-28T09:30:00 2021-06-28T19:00:00;2021-06-29T10:00:00 2021-06-29T19:00:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T19:00:00;2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T19:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T19:00:00;2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T19:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T19:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T19:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T19:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T19:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T19:30:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T19:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T19:00:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T19:00:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T19:00:00;2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T19:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T19:00:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T19:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T19:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T19:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T19:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T19:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T19:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T19:00:00;2021-08-30T10:00:00 2021-08-30T19:00:00;2021-08-31T10:00:00 2021-08-31T19:00:00;2021-09-01T10:00:00 2021-09-01T19:00:00;2021-09-02T10:00:00 2021-09-02T19:00:00;2021-09-03T10:00:00 2021-09-03T19:00:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T19:00:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T19:00:00