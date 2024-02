The Rodeo La Mesón Marseille 1er Arrondissement, vendredi 24 mai 2024.

The Rodeo vous donne rendez-vous à La Mesón vendredi 24 mai.

The Rodeo a parcouru les scènes du monde entier (Europe, USA, Canada, Brésil, Corée du Sud, Taïwan) et partagé l’affiche avec de nombreux artistes (Bertrand Belin, Salif Keita, Emily Loizeau, Stereophonics, Villagers, Nada Surf, The Do…). Elle a été lauréate du Fair, finaliste Adami Deezer et dernièrement lauréate du programme Keychange pour plus de parité sur les scènes de musiques actuelles européennes. Sa musique a été synchronisée dans plusieurs films et séries (Mafiosa, Un monde sans femmes de Guillaume Brac, Dom Juan de Vincent Macaigne, Ad Vitam de Thomas Cailley…).



Sous l’anagramme The Rodeo, Dorothée dessine depuis 2010 une discographie en forme d’autoportrait, que ce quatrième album Arlequine affine et expose avec l’assurance de ceux qui ne doutent plus. En neuf titres d’une pop française baroque, complexe et enlevée, l’autrice-compositrice-interprète s’affirme multiple, multi-facettes, artiste de scène autant qu’artiste d’elle même, moins victime des apparences que désormais jouant avec elles. Portée par un groupe de musiciens fidèles et virtuoses, Arlequine conjugue mélancolie et évidence mélodique, colère et densité orchestrale, deuil et idéal pop, en chansons ambivalentes aux refrains puissants, qui dressent le portrait d’une « femme aguerrie amusée (…), femme guerrière maquillée » (Arlequine), résiliente, déterminée, renaissante. 13 13 EUR.

La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

