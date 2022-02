THE ROCKIDZ (POP ROCK) Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

2022-02-17 21:00:00

Carcassonne Aude The Rockidz ? Ce sont 4 enfants du Rock bercés au son alternatif des années 90 qui interprètent sur scène leurs tubes pop-rock préférés. Des 80’s à nos jours, voyagez dans le temps et reprenez avec eux les refrains des plus grands hymnes musicaux d’artistes planétaires comme Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers, The Cure, Police, Gossip, Cranberries, U2, Bruno Mars, Daft Punk ou encore Nirvana !Vous l’aurez compris, chaque concert des Rockidz est une grand-messe musicale pour tous les amoureux du live. Foofy au chant, Mister Gey à la guitare, Nicoach à la basse et Ben à la batterie vous invitent dans leur show électrisant ! Attention : le Chapeau Rouge étant une salle à taille humaine, il est préférable de réserver ses places à l’avance.

– Au Point Accueil Culture Billetterie – 10 rue de la République (près de Monoprix) – Carcassonne

Tél : 04 68 115 915 – Sur place les soirs de spectacles à partir de 20h30 à la salle du Chapeau Rouge – 37 rue trivalle – Carcassonne +33 4 68 11 59 15 https://www.chapeaurouge.carcassonne.fr/ Carcassonne

