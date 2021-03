THE ROCKET MAN Zénith de Toulouse, 11 février 2021-11 février 2021, Toulouse.

THE ROCKET MAN

du jeudi 11 février au jeudi 19 mai 2022 à Zénith de Toulouse

<p>Communiqué de la production du 4 novembre 2020 :<br /> »À la suite des dernières directives gouvernementales liées à la situation sanitaire actuelle de propagation du Coronavirus et malgré tous nos efforts, il nous est malheureusement impossible de maintenir la tournée de The Rocket Man prévue en novembre 2020 et en février 2021. Nous sommes donc dans l’obligation de reporter l’intégralité de la tournée à des dates ultérieures.<br />La séance de The Rocket Man prévue initialement le jeudi 11 février 2021 à 20h au Zénith Toulouse Métropole est reportée le jeudi 19 mai 2022 à 20h.<br />Les billets achetés pour ce spectacle resteront valables pour la date de report. Les spectateurs seront placés à la même place qu’initialement choisie.<br />Les personnes n’ayant pas la possibilité d’assister à la date de report sont invitées à se rapprocher de leur point de vente afin de se faire communiquer les conditions de remboursement de leurs places avant la date limite du 31 décembre 2020.<br />Nous avons espoir que d’ici 2022 l’épidémie soit derrière nous et qu’une solution concernant les protocoles et la tenue des futurs spectacles aura été mise en place.<br />Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien en cette période difficile.<br />The Rocket Man vous donne donc rendez-vous bientôt. En attendant, prenez soin de vous !<br />L’équipe de Richard Walter Productions »</p>

<p>—————————————</p>

<p>POP LEGENDS : THE ROCKET MAN, TRIBUTE TO SIR ELTON JOHN Après le triomphe du légendaire ONE NIGHT OF QUEEN de GARY MULLEN qui remplit actuellement tous les Zéniths de FRANCE, RICHARD WALTER PRODUCTIONS et POP LEGENDS sont fiers de présenter maintenant le meilleur hommage jamais rendu à l’un des plus grands musiciens de tous les temps, Sir ELTON JOHN, dans un spectacle éblouissant de vérité, « THE ROCKET MAN » ! Véritable légende aux multiples Grammy Awards, ELTON JOHN est, avec plus de 400 Millions d’albums vendus à travers le monde et une centaine de tubes incontournables, une des icônes du concept POP LEGENDS. Personne n’aura su incarner cette superstar flamboyante et unique avec autant d’éclat, de réalisme et de folie que le désormais mondialement reconnu, Jimmy Love. Tout JIMMY LOVE est ELTON JOHN ! Sa voix tout d’abord, puis sa ressemblance physique, sa présence unique sur scène mêlant folie et génie, énergie et émotion, jusqu’aux costumes et accessoires qui ont fait la réputation des shows d’ELTON JOHN durant plus de 40 ans. Laissez « THE ROCKET MAN » vous emporter dans un voyage incroyable dans le temps sur la « Yellow Brick Road » à travers deux heures de tubes emblématiques qui visiteront toutes les périodes d’Elton, depuis « Crocodile Rock » jusqu’à « Candle in the Wind”, en passant par « Your Song”, “Sacrifice” et bien sûr, « Rocket Man » ! Vous avez aimé le film, ne manquez pas le SHOW.</p>

Producteur : Richard Walter Productions

Placement: Place numérotée

Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 62 73 44 77

Pop / Rock / Blues – Variété internationale

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-11T20:00:00 2021-02-11T00:00:00;2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T00:00:00