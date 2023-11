The roaring cats & duved dunayevsky – Cab Calloway meets Django Reinhardt LE BAL BLOMET Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Normal : 25 EUR

Tarif Réduit : 15 EUR

Roaring Cats vient d’Amsterdam, son répertoire de New Orleans dans les années 20 et 30. Avec simplicité, ils explorent la musique de cette époque, symbole d’une abondance de cultures.

Roaring Cats est un groupe de jazz swing/hot fondé à Amsterdam en 2018 par Sam Ghezzi et Davor Stehlik. Au cours de ces années, le groupe, qui a commencé comme un quartet, s’est développé en un petit orchestre comprenant la section de cuivres.

Après plusieurs concerts dans des festivals, des salles et des sessions d’arrangement, leur répertoire s’est développé en un ensemble d’arrangements originaux de compositions des années 20 et 30, fusionnant différentes identités et idées musicales.

Leur son reflète le développement de la musique née à la Nouvelle-Orléans, symbole d’un mélange de sons provenant d’une abondance de cultures.

Dans les limites d’un langage musical qui semble éloigné dans le temps mais proche des expressions artistiques les plus naturelles et spontanées, ils ont relevé le défi de donner une valeur et une nouvelle signification aux racines du jazz.

En combinant un contenu artistique et divertissant, ils offrent une manière unique de se produire qui capte l’intérêt des amateurs d’art et des connaisseurs de jazz, ainsi que celui d’un public moins expérimenté.

Leur approche leur permet d’exprimer des idées musicales de la manière la plus variée qui soit, en empruntant différents chemins pour explorer la beauté de la simplicité.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/the-roaring-cats-feat-duved-dunayevsky

