THE RED NIGHT – HALLOWEEN EDITION Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

THE RED NIGHT – HALLOWEEN EDITION Toulouse, 29 octobre 2022, Toulouse. THE RED NIGHT – HALLOWEEN EDITION

111 Rue Nicolas-Louis Vauquelin ESPACE 111 Toulouse Haute-Garonne ESPACE 111 111 Rue Nicolas-Louis Vauquelin

2022-10-29 21:00:00 – 2022-10-29

ESPACE 111 111 Rue Nicolas-Louis Vauquelin

Toulouse

Haute-Garonne Toulouse 10 EUR Pour cette deuxième édition, Red Marshal figure techno Toulousaine, vous propose un nouveau set (avec des tracks inédits) incluant uniquement ses productions musicales. Ce set est deux fois plus agressif que la première édition.

Toujours accompagné de sa danseuse officielle Saya Ray, ils enflameront tous vos sens ! N’oubliez pas le dresscode en rouge et noir !

Les déguisements sont bienvenues c’est Halloween ! Après le succès de la première édition The Red Night, voici la 2ème édition pour une soirée spéciale Halloween.

8h de show (Tech house, techno, hard techno) 10 kW de son et une salle entièrement décorée ! ESPACE 111 111 Rue Nicolas-Louis Vauquelin Toulouse

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne ESPACE 111 111 Rue Nicolas-Louis Vauquelin Ville Toulouse lieuville ESPACE 111 111 Rue Nicolas-Louis Vauquelin Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

THE RED NIGHT – HALLOWEEN EDITION Toulouse 2022-10-29 was last modified: by THE RED NIGHT – HALLOWEEN EDITION Toulouse Toulouse 29 octobre 2022 111 Rue Nicolas-Louis Vauquelin ESPACE 111 Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne