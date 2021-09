Genève Autre lieu Genève THE REALS Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le fascisme et les dictatures s’installent dans l’indifférence générale. L’idiocratie devient la norme. Le contrôle et la soumission totale se généralisent. La peur devient coutumière. La normalisation acceptée. Que reste-t-il? Les Reals défendent une pratique musicale libre, brute et totalement inutile dans notre société occidentale sous soins palliatifs. Extraits: [https://therealsfromgeneva.bandcamp.com/](https://therealsfromgeneva.bandcamp.com/) Hervé Provini, batterie C.J.Nicholson, basse électrique Raphaël Real, guitare électrique

PRIX UNIQUE : 10 CHF, BILLETTERIE SUR PLACE

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! Autre lieu Genève Genève

