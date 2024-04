THE RAG MESSENGERS Hôtel C2 Marseille, mercredi 15 mai 2024.

THE RAG MESSENGERS ♫JAZZ♫ Mercredi 15 mai, 20h00 Hôtel C2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T20:00:00+02:00 – 2024-05-15T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T20:00:00+02:00 – 2024-05-15T22:30:00+02:00

THE RAG MESSENGERS

Jazz, Stride and New Ragtime

Né de la rencontre entre la batteuse Ophélie Luminati, le clarinettiste Ezequiel Celada et le pianiste Auguste Caron, The Rag Messengers s’empare avec bonheur du répertoire des débuts du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem.

Ils nous entraînent dans le sillage de musiciens légendaires, de Jelly Roll Morton, inventeur autoproclamé du jazz, aux grands pianistes « stride » des années 20 et 30 ; de Baby Dodds et son frère Johnny au jeune Duke Ellington, le tout avec une musicalité et une authenticité exceptionnels.

La formule piano/clarinette/batterie, très populaire à l’époque, retrouve ici ses lettres de noblesse.

Une musique qui n’a pas pris une ride près d’un siècle plus tard !

Les artistes :

Ophélie LUMINATI : Batterie

Ezequiel CELADA : Clarinette

Auguste CARON : Piano

Rendez vous dans le grand salon de l’hôtel le mercredi 15 mai 2024 à partir de 20h.

Réservation fortement conseillée.

Places assises limitées, sur réservation et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place à partir de 19h00.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]