THE RABEATS – HOMMAGE – LA TOURNÉE DES 20 ANS – BEST OF BEATLES 2022-01-14 – 2022-01-14 Rue d'Arcole Palais des Congrès

Le Mans Sarthe

Depuis 20 ans, les Rabeats s'attachent à perpétuer la mémoire des Beatles sur scène dans leur spectacle "Hommage aux Beatles". Avec plus de 1000 concerts à leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers le monde, les Rabeats sont devenus incontournables. Les Rabeats reviennent avec un nouveau spectacle en 2020 pour fêter ces 20 ans de tournée : Le Best Of The Beatles ! Les plus grands titres que les fabs four ont joués sur scène et compos pendant leur carrière, vous viendrez voir les Rabeats vous verrez Les Beatles ! . La presse en parle : " Ce quatuor s'est taillé un joli succès. Rien ne manque : les coupes de cheveux, la scénographie, les costumes… et une reprise franchement réussie de tubes avec, en toile de fond, des images d'archives." Le Figaroscope " Emporté par une vitalité gravée dans la mémoire collective, le public se laisse aller avec plaisir à ce divertissement familial." Le Monde Rendez-vous le 14 janvier 2022 à 20h30 au Palais des Congrès, au Mans. Billetterie disponible à l'Office de Tourisme.

