The Queers + Alvilda La CLEF, 7 mai 2022, Saint-Germain-en-Laye.

The Queers + Alvilda

La CLEF, le samedi 7 mai à 20:30

Attention, légendes ! Formé pour la 1ère fois en 1981, le groupe américain **The Queers** privilégie rapidement une démarche humoristique, recherchant à travers sa musique punk rock une légèreté qui se ressentira dans ses textes et son attitude. Bière, filles, mais jamais de politique ! Leur credo : le plaisir simple de jouer vite, et fort. Ils ont été décrits par Livermore comme “Les Ramones rencontrent les Beach Boys”. Après une courte période de séparation, ils se reforment en 1986 et sortiront ensuite des albums sur les labels Shakin’ Street Records et Lookout! Records qui encourageront la reconnaissance du public. Cette année est marquée par un passage exceptionnel en Europe et un détour par quelques salles de l’hexagone. [www.facebook.com/thequeers](http://www.facebook.com/thequeers) [https://youtu.be/btK0fkL0TrI](https://youtu.be/btK0fkL0TrI) Souvent décrites comme enfants d’un mariage illégitime entre Protex et les Calamités, les 4 pirates d’**Alvilda** sont prêtes à se dresser sur votre chemin à coups de telecaster tranchante, textes en français aiguisés et pop mélodique bourrée d’une énergie rafraîchissante ! Volontairement coincées entre powerpop nerveuse et punk seventies à l’éclat ingénu, les 4 franciliennes les plus improbables du moment enfonceront le clou de la soirée à grands coups de tubes entêtants. [www.facebook.com/Alvilda.Paris](http://www.facebook.com/Alvilda.Paris) [https://youtu.be/0yK3drCCeKg](https://youtu.be/0yK3drCCeKg)

16€ plein / 13€ réduit / 9€ adhérents CLEF

Des USA à Saint-Germain-en-Laye, le punk rock à l’honneur !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T23:30:00