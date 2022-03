The Puppini Sisters Lillebonne, 4 mars 2022, Lillebonne.

The Puppini Sisters Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne

2022-03-04 – 2022-03-04 Place Pierre de Coubertin Juliobona

Lillebonne Seine-Maritime Lillebonne

Groupe de Pop-Jazz anglais, The Puppini Sisters est né en 2004 sous l’impulsion de Marcella Puppini qui décide de former un trio après avoir visionné « Les Triplettes de Belleville », film d’animation français. Les filles se rencontrent pendant leurs années d’études au « Trinity College of Music » de Londres. Elles choisissent le nom du groupe en référence aux « Andrews Sisters ».

Composé de reprises et d’interprétations personnelles, leur premier album « Betcha Bottom Dollar » sort en 2006. Un an plus tard, elles enregistrent leur deuxième album « The Rise and Fall of Ruby Woo » qui fait cette fois-ci plus de places aux compositions. Très inspirées par The Boswell Sisters, The Chordettes, Marlene Dietrich, ou Ginger Rogers, les Puppini Sisters travaillent autour de la musique « a cappella » avec un soupçon de sonorités rétro, le tout dans une ambiance très glamour.

+33 2 35 38 51 88

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne

