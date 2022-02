The Puppet Show • Une proposition de Mohamed Almusibli Centre d’art contemporain, 5 mars 2022, Genève.

The Puppet Show est une exposition collective proposée par Mohamed Almusibli, qui présente les œuvres de Jasmine Gregory, Nils Amadeus Lange, Reba Maybury, Denis Savary, Linda Semadeni, Ser Serpas et Latefa Wiersch. Faisant écho à la tradition bien connue des spectacles de marionnettes, l’exposition explore l’émergence de la présence de marionnettes dans l’art contemporain et présente un éventail de pratiques artistiques différentes, de la performance à la sculpture, en passant par la peinture. Le commissaire Mohamed Almusibli s’intéresse ici à la relation entre marionnette et marionnettiste·x, faite de manipulation, de contrôle et de dramaturgie. En effet, une marionnette ne prend vie que lorsque le marionnettiste·x le décide, une illusion théâtrale qui vise à faire croire que la marionnette est séparée et autonome de son « maître·sse·x ». Plus récemment, l’utilisation des marionnettes comme allégorie est apparue moins insaisissable et plus pertinente sur le plan politique, puisqu’elle est devenue un symbole dans les critiques visuelles de l’autoritarisme ou du nationalisme. La question qui se pose est la suivante : pourquoi revenir au spectacle de marionnettes alors que ses astuces et son vocabulaire sont déjà devenus trop familiers ? The Puppet Show présente des œuvres qui explorent la marionnette en tant qu’objet ou caricature, mais aussi tout l’imaginaire convoqué par cette forme. Alors que la marionnette apparaît clairement dans certaines œuvres, dans d’autres, en revanche, elle est absente. Le public est uniquement confronté aux traces laissées par ce qui ressemble à une pièce de théâtre. Toutes les œuvres évoquent néanmoins de manière similaire les mécanismes sous-jacents du marionnettisme, que ce soit par leur thème, par la relation déjà intégrée entre l’artiste et son œuvre, ou encore par l’interaction avec le public. La marionnette reflète ainsi les tensions et les dynamiques de la société contemporaine. The Puppet Show présente des œuvres existantes ainsi que des œuvres commissionnées pour l’occasion, produites par le Centre d’Art Contemporain Genève. Un spectacle de marionnettes, performance réalisée par Nils Amadeus Lange, sera présenté lors du vernissage et de la clôture de l’exposition.

