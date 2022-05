The Psycho Syndicate + Shingouz + The Moon Mermaids Toï Toï le Zinc, 6 mai 2022, Villeurbanne.

• The Psycho Syndicate Rock Psyché The Psycho Syndicate est un groupe de Rock indépendant basé à Lyon. Constitué d’amis de longue date, il propose une musique oscillant entre rock psychédélique et rockabilly. Les morceaux puisent dans des imaginaires variés et sont construits comme des cheminements aux atmosphères variées avec le souci constant de mettre la mélodie à l’honneur. • Shingouz Electro Jazz Entre musique de danse et musique improvisée, machines électroniques et instruments acoustiques, Shingouz se propose d’explorer des territoires proches mais méconnus, mêlant jazz, électro, musiques de l’Est et de L’Ouest, dans une recherche sans filet du “happy accident”. Venez vibrer dans une expérience musicale et visuelle, immersive et mouvante. Robin : saxophone ténor / Tom : trompette / Mathieu : claviers, machines et VJ. • The Moon Mermaids Folk Rock Les mélodies de la pop, l’énergie du rock, le côté rugueux du blues et de la country, les textes du folk… Comme le dit Eric Serra-Tosio batteur du groupe Dionysos, écouter the moon mermaids, c’est faire « un voyage à Liverpool en van californien ». Mais pas que ! Guitare slide, balais, violoncelle, autant d’éléments qui mettent en relief une écriture cinématique. Ruptures amoureuses, destins contrariés, personnages divers et variés, tout est prétexte à raconter des histoires accompagnées de mélodies qui s’invitent durablement dans les oreilles…

Toï Toï présente une soirée qui va vous faire bouger ! Concert à 20h30. Ouverture des portes dès 17h avec au programme de bons produits faits maison à partager, bières et vins locaux !

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



