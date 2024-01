THE PROPHETS Le Baiser Salé Paris, mardi 30 janvier 2024.

Le mardi 30 janvier 2024

de 22h45 à 23h45

.Tout public. payant PASS Soirée : 28 EUR

1 concert : 10 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Après des concerts et tournées en Europe, aux Caraïbes, en Afrique, et en Asie aux côtés de Joe Zawinul, Manu Dibango, Salif Keita, Ray Charles ou John McLaughlin, il revient avec les Prophets et réunit la fine fleur de jeunes et brillants instrumentistes qui s’emploient à transcender traditions et cultures par une douceur musicale universelle. Avec cette formation, il met en avant ses coups de cœur et invite dans son groupe les jeunes surdoués, les étoiles montantes d’aujourd’hui et les grands noms de demain. Étienne voit en eux des « prophètes » capables sous forme de prophétie musicale de révéler les vérités oubliées ou cachées du rôle premier de la musique comme vecteur de valeurs de liberté, de partage, d’amour… Ces sept musiciens virtuoses, en laissant libre cours à l’improvisation, nous invitent à chanter, à danser, à vibrer, à aimer et à célébrer la vie.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/40ans-etienne-mbapp-the-prophets

