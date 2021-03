Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse The promised land Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Saint-Saëns** Artisan du renouveau de la musique française, auteur d’un chef-d’oeuvre adoré des petits (et des grands !) avec son Carnaval des animaux_… Mais qui est vraiment Camille Saint- Saëns ? Le centenaire de la mort du musicien français est l’occasion d’un bel hommage à Toulouse puis à la Philharmonie de Paris : sa célèbre _Symphonie n° 3 y est associée à The Promised Land, oratorio dédié à la figure de Moïse. **Tugan Sokhiev** / Direction

**Michel Bouvard** / Orgue

**Choeur du Capitole** / Chœur

**Alfonso Caiani** / Chef du Chœur

**Nicole Car** / Soprano

**Kate Aldrich** / Mezzo-soprano

**Cyrille Dubois** / Ténor

**Mikhail Timoshenko** / Baryton ### Programme **SAINT-SAËNS

**The Promised Land, OP. 140

Symphonie N° 3 « avec Orgue » en Ut Mineur, OP. 78 ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=30300024) ![]() ### Infos pratiques Samedi 5 juin de 20h à 22h

Tarifs : 5€ à 40€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

