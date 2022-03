The prisoners Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

The prisoners

Thélonious Café Jazz Club, le samedi 16 avril à 19:30

Un groupe français qui se met en tête de reprendre des titres de série tv ou des musiques de films des années 60-70 en version rétro rock. C’est une petite dinguerie «Amicalement vôtre ». (The Persuaders en anglais) sur Groover : ” C’est fait avec une élégance rare et un vrai feeling”. A découvrir c’est aussi une première.

9€ / 7€

Rétro rock – séries Tv 60/70's Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux

2022-04-16T19:30:00 2022-04-16T23:59:00

