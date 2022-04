The Pop Spirit Band en concert à Rougemont Rougemont Rougemont Catégories d’évènement: Doubs

Rougemont

The Pop Spirit Band en concert à Rougemont Rougemont, 30 avril 2022, Rougemont. The Pop Spirit Band en concert à Rougemont Rougemont

2022-04-30 19:00:00 – 2022-04-30

Rougemont Doubs EUR Rendez le 30 avril à Rougemont pour un concert organisé par le comité des fêtes. The Pop Spirit Band est un trio formé par trois amis musiciens fans des années 60, 70 et 80. Ils reprennent le meilleur des titres des groupes qui ont marqué la musique anglo-saxone : Pink Floyd, Led Zepplin, The Rolling Stones, Toto, U2… Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Rendez le 30 avril à Rougemont pour un concert organisé par le comité des fêtes. The Pop Spirit Band est un trio formé par trois amis musiciens fans des années 60, 70 et 80. Ils reprennent le meilleur des titres des groupes qui ont marqué la musique anglo-saxone : Pink Floyd, Led Zepplin, The Rolling Stones, Toto, U2… Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Rougemont

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Rougemont Autres Lieu Rougemont Adresse Ville Rougemont lieuville Rougemont Departement Doubs

Rougemont Rougemont Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rougemont/

The Pop Spirit Band en concert à Rougemont Rougemont 2022-04-30 was last modified: by The Pop Spirit Band en concert à Rougemont Rougemont Rougemont 30 avril 2022 Doubs Rougemont

Rougemont Doubs