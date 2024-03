The Polkeria Casa Consolat Marseille, vendredi 15 mars 2024.

The Polkeria ♫♫♫ Vendredi 15 mars, 21h30 Casa Consolat Prix libre à partir de 5€ / Adhésion prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T21:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-15T21:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Nous accueillons ce vendredi 15 mars , en avant du WE du carnaval de la plaine des musiciens de Genova/ Italie pour une soirée détonante polka punk!

Ils jouent du old swing, gypsy, popular and music, and some old rock and pop tune, in a « vintege/retro » fashion.

Ils se décrivent « ex punks affaiblis par les dettes et l’arthrite qui plagient sans vergogne de vieux tubes pour des soirées dansantes joyeuses et irrévérencieuses »

Too young to die, too old to rock’n’roll? Nevermind, here’s the Polkeria

Bar et restauration à partir de 19h30

Concert 21h30 PAF prix libre à partir de 5 euros

Adhésion prix libre

