THE PLAYHOUSE KIKI FUNCTION MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 10 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 19h à 22h

payant

La Mother de la House of Gabbana Paris, Kaia, vous invite à vivre un concours de voguing et de beauté

Les balls sont issus des communautés LGBT latino et afro-américaines, ils prennent la forme de concours, entre danse, mode et performance, parodiant les gestes d’une élite blanche et revisitant les codes dominants.

Les kiki Balls / Kiki functions sont des lieux d’amusement pour les personnes de la ballroom scene car, bien qu’en restant un lieu de compétition, la pression reste moins importante que dans les Majors balls.

Ce 10 Novembre, la Mother Kaia Gabbana vous invite à la Playhouse Kiki Function avec pour seul mot d’ordre: prendre du plaisir !

Catégories

Les Catégories sont ouvertes à tous les niveaux sauf si précisé:

– Face OTA (MF 1 trophée- FF 1 trophée) : Venez nous présenter votre sublime visage, vêtu de rouge ❤️.

– Runway OTA (MF 1 trophée – FF 1 trophée): Présentez nous votre meilleur look de Fashion week all green

– OTA Performance ( Beginners vogue – FF Performance ( FQ vs Drags vs BQUID) – Twister – BQVF – Legendary Performance ) – C’est pour battleler ! venez tout de bleu vêtus

( shoes don’t count !)

Lazy Flow on the beat and Matyouz on the mic!

Les LSS commenceront à l’heure indiquée et le panel sera révélé le jour de l’évènement.

Venez prendre votre pied avec nous et passer un bon moment ! Let’s have fun !

Événements -> Soirée / Bal

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot Paris 75014

13 : Plaisance (436m) 13 : Pernety (661m)



Contact : MPAA Broussais 01 79 97 86 00 broussais@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/playhouse-kiki-function

Événements -> Soirée / Bal Queer Lgbt

Date complète :

2021-11-10T19:00:00+01:00_2021-11-10T22:00:00+01:00

Nathalie Vu Dinh