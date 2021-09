Chartres The Place by CCI 28 Chartres, Eure-et-Loir The Place by CCI 28 – Comment se faire connaître grâce aux relations presse ? (VISIO) The Place by CCI 28 Chartres Catégories d’évènement: Chartres

The Place by CCI 28, le mardi 21 septembre à 11:00

Vous souhaitez communiquer auprès des journalistes et des influenceurs pour promouvoir votre offre / service, mais ne savez pas par où commencer et quelle méthodologie adopter pour les contacter ? Dans cet atelier en visioconférence, Marion de l’agence Edissio, vous apportera toutes les clés pour gagner en visibilité et vous faire connaître des médias. Elle abordera avec vous : • Les fondamentaux des relations presse (objectifs, acteurs, types de médias…) • Comment créer sa campagne RP ? Quels outils ? Quel ciblage ? • Conseils et astuces pour votre future campagne À l’issue de cet atelier, un temps d’échange sera consacré à vos questions.

Gratuit, sur inscription

The Place by CCI 28 5Bis Av. Marcel Proust, 28000 Chartres Chartres Eure-et-Loir

2021-09-21T11:00:00 2021-09-21T12:30:00

