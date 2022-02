THE PIROUETTES + Cléa Vincent La Batterie – Guyancourt, 3 juin 2022, Guyancourt.

THE PIROUETTES + Cléa Vincent

La Batterie – Guyancourt, le vendredi 3 juin à 20:30

THE PIROUETTES On ne présente plus Vickie Chérie et Leo Bear Creek, aka The Pirouettes : après deux albums (Carrément Carrément en 2016, et Monopolis en 2018), d’incessantes tournées en France et à l’étranger (avec en point d’orgue des concerts triomphaux à la Cigale et à l’Olympia), et de nombreuses collaborations, le duo est devenu l’une des figures les plus marquantes et attachantes de la pop hexagonale d’aujourd’hui. CLÉA VINCENT Cléa Vincent s’est affirmée comme porte-étendard d’une scène french pop renouvelée à travers ses EP et ses 2 albums. Volontaire, spontanée, indissociable de son clavier, cette touche-à-tout joue d’aussi loin que le conservatoire s’en souvienne. Avec ses textes francs et inspirés, ses mélodies aux accroches imparables et ses clips singuliers, elle a planté un décor néoromantique original, un univers dansant et sensuel qu’elle a déjà emmené sur les scènes des quatre coins du monde. L’auteure-compositrice déploie une gaieté communicative et une immédiateté qui lui confèrent une signature toute particulière, distillant depuis plusieurs années des tubes qui incitent à la suivre les yeux fermés sur sa piste de danse. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

French pop / électro

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



