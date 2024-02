The Pioneers + Boss Capone and Patsy Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, dimanche 19 mai 2024.

The Pioneers + Boss Capone and Patsy vous donnent rendez-vous au Molotov le 19 mai.

• The Pioneers

[Reggae JM]



Fondé en Jamaïque en 1967 par Sidney Crooks, le groupe est rapidement entré dans les charts jamaïcains et, au cours des mois suivants, les Pioneers n’ont cessé de figurer en tête des listes nationales. Très vite, le trio devient l’un des groupes vocaux les plus populaires de l’histoire de la musique jamaïcaine.



Vers la fin de l’année 1970, le trio fait équipe avec le célèbre auteur-compositeur-interprète Jimmy Cliff, qui leur fait enregistrer un certain nombre de titres, dont une chanson qu’il avait écrite plus tôt dans l’année, intitulée “Let Your Yeah Be Yeah”.

Les Pioneers produisent désormais des morceaux sophistiqués de Pop-Reggae, destinés principalement à un public international. Au grand dam de nombreux puristes, “Let Your Yeah Be Yeah” devient l’un des 45 tours reggae les plus vendus en 1971, Il atteint la cinquième place dans le classement pop britannique au mois d’août.

Au cours des deux années suivantes, le style unique de reggae des Pioneers a assuré leur popularité auprès du grand public en Grande-Bretagne et dans toute l’Europe, leur choix de titres reflétant les différents styles musicaux qui influencent leur son.



Le trio reste les meilleurs amis du monde, liés par leur histoire et leur détermination à faire en sorte que l’un des plus grands groupes vocaux de l’histoire de la musique jamaïcaine reste actif et pertinent pour la musique reggae contemporaine.

Aujourd’hui, les deux seuls membres actifs des Pioneers qui continuent à se produire ensemble sont Jackie Robinson et George Dekker, qui ont écrit la plupart de leurs plus grands succès.



Les Pionneers offrent un spectacle vibrant et énergique de tubes Ska et Reggae et continuent d’enchanter leur public avec leurs capacités vocales phénoménales.



• Boss Capone & Patsy

[Reggae NL]



Boss Capone & Patsy est le side project de Boss, chanteur-guitariste des Upsessions, et de Patsy, chanteuse des Originators. EUR.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

