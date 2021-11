Toulouse Metronum Haute-Garonne, Toulouse The Pineapple Thief Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Metronum, le jeudi 3 mars 2022 à 20:00

### GARMONBOZIA présente THE PINEAPPLE THIEF + special guest (rock progressif) Après “The Dissolution Tour ” ayant amené THE PINEAPPLE THIEF en tournée à travers l’Europe, le Canada, le Mexique et les Etats-Unis en 2018 et 2019, de nombreux sold out et la sortie de leur 3ème album live “Hold Our Fire ” fin 2019, la formation britannique s’apprête à reprendre la route avec un nouvel album studio. Avec un lineup désormais bien en place, avec notamment la présence de Gavin Harrison à la batterie (Porcupine Tree, King Crimson), la formation menée par Bruce Soord s’est imposée ces dernières années comme un des musts actuels en matière de musique progressive. Une expérience live qui s’annonce déjà mémorable ! ### + d’Infos : [site du Metronum](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=86401266) **![]()** ### Infos pratiques : Jeudi 3 mars 2022 de 20h à 23h

Tarifs : 24€/28€

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France

2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T22:59:00

