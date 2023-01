The Pharcyde New Morning Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

The Pharcyde New Morning, 7 mars 2023, Paris. Le mardi 07 mars 2023

de 19h30 à 23h00

. payant Tarif New Morning : 30.80 EUR

Fatlip, Slimkid3 & Imani Groupe mythique des années 90a vu le jour à Los Angeles en 1989 dans le quartier de South Central où les membres du groupe ont grandi. Leur style se démarque dès le début des autres rappeurs de la West Coast en adoptant un son aux accents East Coast : le Jazz Rap. The Pharcyde, groupe emblématique de la scène Hip-Hop alternatif californienne du milieu des années 90 (avec Souls of Mischief, Hieroglyphics ou encore Freestyle Fellowship), aura marqué plusieurs générations de Hip Hop heads avec leurs deux premiers albums : « Bizarre Ride II the Pharcyde » (1992) et « Lacabincalifornia » (1995). Avec les tubes interplanétaires « Passin’ Me By », « Runnin’ » ou encore « Drop » (tous deux produits par J Dilla), Imani, Slimkid3, Bootie Brown et Fatlip ont pu défendre leur rap festif et positif sur les scènes du monde entier tout au long des années 90. Le groupe est initialement formé par Imani (Emandu Wilcox), Slimkid3 (Trevant Hardson), Bootie Brown (Romye Robinson) et Fatlip (Derrick Stewart). 3 des membres originaux seront là !!! New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230307-5657-the-pharcyde.html https://www.facebook.com/events/1218333769096250/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1218333769096250/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20230307-5657-the-pharcyde.html

The Pharcyde

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris Departement Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

The Pharcyde New Morning 2023-03-07 was last modified: by The Pharcyde New Morning New Morning 7 mars 2023 New Morning Paris Paris

Paris Paris