Gironde EUR 0 0 Pour cette nouvelle exposition THE petite GALLERY vous propose deux visions de la représentation sous un seul et même patronyme: Scofield. Découvrez donc les aquarelles et photographies numériques de Barry Scofield et les

monotypes et peintures de Claire Scofield. Une exposition sous le signe des retrouvailles car le couple d’artistes a joué un rôle important dans la promotion et la découverte des travaux de nombreux artistes cette notamment sur Dropt’Art et cela demande beaucoup de disponibilité.

Chacun vivant l’art passionnément, il est parfois difficile d’avoir du temps pour soi.

Ils ont donc décider de se retrouver pour vous présenter leur univers personnels et l’art qui les lient, dans ce lieu qu’ils ont en commun, la galerie. Le vernissage de l’exposition aura lieu le Samedi 15 octobre à 18h et sera accompagné d’une dégustation de vin de château Jaron. +33 6 24 39 09 30 THE petite GALLERY

