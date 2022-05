THE petite GALLERY- Exposition OCEAN et vernissage Monségur, 6 mai 2022, Monségur.

THE petite GALLERY- Exposition OCEAN et vernissage Monségur

2022-05-06 – 2022-05-07

Monségur Gironde Monségur

EUR 0 0 Pour sa quatrième exposition THE petite GALLERY présente 4 nouveaux artistes professionnels de la région Nouvelle Aquitaine et 2 artistes étrangers.

Sophie Bataille, Catherine Dubon, Pauline Picon, Claire Scofield, Muriel Boer et Elke Trittel s’invitent à Monségur sur le thème OCEAN.

Aquarelles, sculptures sur Bois ou coquillages , cimetière de bateaux et autres bestiaires riches en couleurs et matières seront présentées durant un mois au sein de la Galerie, l’inauguration de l’exposition aura lieu le Samedi 7 Mai à 18h et sera accompagnée d’une dégustation de vin de château Jaron.

Pour sa quatrième exposition THE petite GALLERY présente 4 nouveaux artistes professionnels de la région Nouvelle Aquitaine et 2 artistes étrangers.

Sophie Bataille, Catherine Dubon, Pauline Picon, Claire Scofield, Muriel Boer et Elke Trittel s’invitent à Monségur sur le thème OCEAN.

Aquarelles, sculptures sur Bois ou coquillages , cimetière de bateaux et autres bestiaires riches en couleurs et matières seront présentées durant un mois au sein de la Galerie, l’inauguration de l’exposition aura lieu le Samedi 7 Mai à 18h et sera accompagnée d’une dégustation de vin de château Jaron.

+33 6 24 39 09 30

Pour sa quatrième exposition THE petite GALLERY présente 4 nouveaux artistes professionnels de la région Nouvelle Aquitaine et 2 artistes étrangers.

Sophie Bataille, Catherine Dubon, Pauline Picon, Claire Scofield, Muriel Boer et Elke Trittel s’invitent à Monségur sur le thème OCEAN.

Aquarelles, sculptures sur Bois ou coquillages , cimetière de bateaux et autres bestiaires riches en couleurs et matières seront présentées durant un mois au sein de la Galerie, l’inauguration de l’exposition aura lieu le Samedi 7 Mai à 18h et sera accompagnée d’une dégustation de vin de château Jaron.

The petite Gallery

Monségur

dernière mise à jour : 2022-05-04 par