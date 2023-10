DJ SET VINODILO THE PETIT LONDON Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

DJ SET VINODILO Vendredi 24 novembre, 22h00 THE PETIT LONDON

Deejay, musicien, comédien, producteur, manager… depuis 2006, DJ Vinodilo parcourt les routes de France et du monde pour distiller son énergie et ses mixs aux couleurs Global Bass.

Depuis quelques années, tout en gardant les influences balkaniques qui l’ont fait connaître à ses débuts, ses sets se sont étoffés d’autres musiques aux parfums Electro-world en mélangeant des folklores du monde entier (Amérique Latine, Asie, Afrique…) aux beats et basses électroniques les plus remuants pour un mélange résolument hypnotique et transcendantale.

Il a eu la chance de partager la scène avec les plus grands tels Shantel, Emir Kusturica, Balkan Beat Box, Soviet Suprem, La Caravane Passe, Taraf de Haïdouks, Besh O Drom, Fanfare Ciocarlia, Massilia Sound System et bien d’autres dans des festivals tels quel Couvre Feu, Sziget, Exit Festival, Au Foin de la Rue, Chauffer dans la Noirceur…

Après plus de 300 dates en France et dans le monde (UK, Colombie, Mexique, Espagne, Portugal, Pologne, Turquie, Hongrie, Belgique, Italie, Thaïlande, Nouvelle Calédonie…) , ce trublion aux délirants costumes vous invite dans un voyage tourbillonnant et euphorisant dans un rave d’un pays imaginaire aux multiples cultures sans frontières.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

